¿Quién mató el modelo de General Electric?

El ascenso del capital de inversión, los inversionistas activistas y las demandas de mayor transparencia han desafiado a GE a demostrar que vale más que la suma de sus partes. En términos generales no ha logrado cumplir este desafío; incluso en su nueva configuración, los inversionistas no parecen convencidos de que las piezas añadan valor entre sí. La nueva demanda de transparencia sido particularmente dañina para GE, debido a su antigua dependencia en prácticas de contabilidad opacas. Además, la abundancia de capital en la última década ha significado que las que la de una firma como GE ya no era una ventaja para obtener inversiones, si es que alguna vez lo fue.