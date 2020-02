3 Evite demonizar a las personas que traen esos problemas a la luz. El liderazgo se trata de resolver problemas. ¿Reconoce y recompensa a quienes plantean asuntos que deben atenderse? Si las personas no le están trayendo problemas, considere el por qué no los señalan. Quizá es porque han dejado de creer que usted se interese y no creen que usted quiera escuchar ni siquiera sus mejores ideas, lo que en sí es un problema. Pruebe celebrando el conocimiento recientemente adquirido acerca de temas fuertemente peleados en su empresa. Cuando lo haga sus empleados entenderán que usted valora la verdadera mejora.