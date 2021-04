Cuando las organizaciones van creciendo y tienen una estructura jerárquica, se empieza a promover personas que no necesariamente tienen las habilidades, ni la motivación para el siguiente nivel establecido y estos ascensos son vistos por los colaboradores como la única forma de crecer. Pareciera que no aceptar un cargo “hacia arriba” no es lógico porque es una forma de tener más visibilidad, de tener un mejor ingreso y por lo tanto si no se busca o se acepta la persona quedará “estancada” .