Otra implicación relacionada es que el ejecutivo en jefe no es el único con una gran influencia en el desempeño organizacional. Se requiere un equipo para ser exitoso: Las organizaciones de la NFL no tendrán éxito si enfocan todos sus recursos en un QB estelar pero no lo rodean con buenos socios a nivel de entrenador y director general. Lo mismo aplica para un equipo que dedica una desproporcionada cantidad de tiempo y dinero para un gran entrenador o director general a expensas de otras posiciones de liderazgo. Cuando se trata de gobernanza y prácticas de contratación, las firmas deberían darse el tiempo para determinar qué roles de sus organizaciones son los más importantes, asegurarse de que los ocupan las personas correctas y hacer todo lo que puedan para desarrollar y retener a esos líderes.