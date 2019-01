¿Las personas confían en los algoritmos más de lo que las compañías se dan cuenta?

Nuestros estudios muestran que las personas suelen sentirse cómodas aceptando consejos de los algoritmos, y algunas veces incluso confían en ellos más que en otras personas. Ello no implica que los consumidores no aprecien algunas veces el toque humano, pero sí sugiere que podría no ser necesario invertir en enfatizar el elemento humano de un proceso basado en algoritmos.