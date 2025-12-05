Internacionales

Acciones de Moore Threads, competidor chino de Nvidia, se disparan en su debut bursátil

Por AFP

La confianza en el futuro de la industria china de semiconductores para la inteligencia artificial (IA) hizo que las acciones de la empresa Moore Threads se dispararan más de 500% en su debut en bolsa este viernes.








