Internacionales

Activista de derecha y aliado de Trump, Charlie Kirk, muere tras ser herido de bala en Estados Unidos

EscucharEscuchar
Por AFP

El joven activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EE. UU.tiroteosCharlie Kirkmuertedisparos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.