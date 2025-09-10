Activista de derecha y aliado de Trump, Charlie Kirk, muere tras ser herido de bala en Estados Unidos

El joven activista de derecha e influencer Charlie Kirk, un reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público, un incidente que hace temer un aumento de las tensiones en la ya polarizada escena política de Estados Unidos.

Kirk, de 31 años, era orador en un evento público en la Utah Valley University, en el oeste del país, cuando el ataque ocurrió.

El activista político conservador y fundador de Turning Point Action, Charlie Kirk, sube al escenario durante un mitin de campaña de Turning Point Action "Unidos por el Cambio" a favor del expresidente estadounidense y candidato presidencial republicano Donald Trump, en el Thomas & Mack Center de Las Vegas, Nevada, el 24 de octubre de 2024. (Foto de Patrick T. Fallon / AFP) (Patrick T. Fallon/AFP)

Un video del lugar de los hechos muestra a Kirk hablando bajo una carpa frente a unos miles de personas, cuando se escucha el sonido de un único disparo. En la grabación se ve a Kirk desplomándose en su silla y se oyen gritos de pánico entre el público.

“El Grande, e incluso Legendario Charlie Kirk, está muerto”, escribió Trump en su red Truth Social. “Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por TODOS, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros”.

“Melania y yo enviamos nuestro más sentido pésame a su esposa Erika, y su familia. ¡Charlie, te amamos!”, agregó el presidente norteamericano.

La universidad dijo que el tiroteo comenzó cerca del mediodía y que el sospechoso inicialmente había sido detenido, pero varios medios de comunicación informaron posteriormente que no era el caso.

“Los disparos se realizaron desde un edificio a unos 200 metros del orador”, decía el comunicado. “El individuo resultó herido y su personal de seguridad se lo llevó inmediatamente. El campus permanecerá cerrado el resto del día”, señaló un comunicado de la universidad publicado por Fox News.

La exvicepresidenta Kamala Harris condenó el tiroteo contra Kirk, al tiempo que políticos de todos los partidos expresaban su indignación por el ataque.

“La violencia política no tiene cabida en Estados Unidos. Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que esto no conduzca a más violencia”, publicó en redes sociales Harris, vicepresidenta demócrata durante el gobierno de Joe Biden.

“Cayó hacia atrás”

El excongresista de Utah Jason Chaffetz, quien estaba presente en el mitin, declaró a Fox News que el tiroteo ocurrió durante una sesión de preguntas y respuestas.

Charlie Kirk, presidente y fundador de Turning Point USA, habla durante el AmericaFest 2024 anual de Turning Point en Phoenix, Arizona, el 22 de diciembre de 2024. (JOSH EDELSON/AFP)

“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15-20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, declaró a la cadena Chaffetz, conmocionado.

“Justo estaba viendo a Charlie. No puedo decir que vi sangre. No puedo decir que vi que le dispararan, pero en cuanto salió el disparo, cayó hacia atrás”.

“Todos se tiraron al suelo, todos... mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr”, agregó.

Kirk tuvo una gran influencia en la política estadounidense y contribuyó al aumento del apoyo a Trump entre los votantes más jóvenes, uno de los factores clave en el regreso del republicano a la Casa Blanca.

Con un talento natural para el espectáculo, en 2012 Kirk cofundó Turning Point USA para impulsar puntos de vista conservadores entre los jóvenes, convirtiéndose en el portavoz predilecto de la extrema derecha juvenil en cadenas de televisión y conferencias.

Utilizó su enorme audiencia en Instagram y YouTube para generar apoyo a políticas antiinmigratorias, a su cristianismo abierto y a las críticas contra quienes provocaban protestas en sus numerosos eventos universitarios.