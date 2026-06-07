Internacionales

Aerolíneas prevén más pasajeros pero la mitad de ganancias en 2026

EscucharEscuchar
Por AFP

Las aerolíneas esperan más tráfico en 2026 pero verán sus ganancias reducidas a la mitad con respecto al año pasado, con viajeros entusiastas a pesar de pasajes más caros por el aumento del precio del combustible, según previsiones del sector publicadas el domingo.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
aviación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.