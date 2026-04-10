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Aeropuertos de Europa se pronuncian por bloqueo del estrecho de Ormuz y lanzan esta alerta

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Por AFP

La asociación de aeropuertos de Europa advirtió de un riesgo de “escasez sistémica” de queroseno si el tráfico marítimo no se restablece en el estrecho de Ormuz en el transcurso de las próximas tres semanas, según una carta consultada por la AFP el viernes.








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