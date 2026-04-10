Aeropuertos de Europa se pronuncian por bloqueo del estrecho de Ormuz y lanzan esta alerta

La asociación de aeropuertos de Europa advirtió de un riesgo de “escasez sistémica” de queroseno si el tráfico marítimo no se restablece en el estrecho de Ormuz en el transcurso de las próximas tres semanas, según una carta consultada por la AFP el viernes.

En la misiva dirigida a la Comisión Europea y revelada por el Financial Times, el lobby de los aeropuertos europeos ACI Europe afirma que una “escasez sistémica de queroseno se convertirá en una realidad” en la Unión Europea “si el paso por el estrecho de Ormuz no se reanuda de manera estable y significativa en las próximas tres semanas”.

Esta asociación, que representa a unos 600 aeropuertos en unos 50 países, reclama a Bruselas un “seguimiento urgente de la disponibilidad y del suministro” para los próximos seis meses.

La asociación de aeropuertos de Europa advirtió de un riesgo de “escasez sistémica” de queroseno. (Michael Probst/AP)

El precio del queroseno se ha disparado debido a la guerra en Oriente Medio y al bloqueo del estrecho de Ormuz, un punto clave del transporte de hidrocarburos.

El conflicto estalló el 28 de febrero tras bombardeos israeloestadounidenses contra Irán.

Teherán respondió -entre otras medidas-, bloqueando el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde transita alrededor del 20% del petróleo, queroseno y gas utilizados en el mundo.

Desde el martes en la noche entró en vigor un frágil alto al fuego.

El conflicto ha provocado un fuerte aumento del precio del queroseno, incluso mayor que el del crudo.

En todos los continentes, numerosas aerolíneas han incrementado sus tarifas y suspendido vuelos, ya sea por motivos de seguridad o de rentabilidad.