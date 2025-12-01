Internacionales

Airbus pidió inmovilizar miles de aviones A320; esto es lo que ha pasado desde entonces

EscucharEscuchar
Por AFP

Menos de 100 aviones Airbus de la serie A320 permanecen inmovilizados debido a un software de control de navegación vulnerable a las radiaciones solares, de los cerca de 6.000 aparatos potencialmente afectados, anunció el lunes el fabricante aeronáutico.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AirbusAviancaA320
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.