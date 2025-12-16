Internacionales

Análisis: Giro a la derecha en América Latina se amplifica con la victoria de José Antonio Kast en Chile

Por AFP

La amplia victoria de la extrema derecha en las presidenciales de Chile confirma un giro a la derecha en América Latina, en respuesta a una demanda de medidas de seguridad radicales y contra la migración irregular, con un modelo inspirado en Bukele y Trump.








ChilederechaJosé Antonio Kast
Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

