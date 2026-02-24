Banco Mundial: Ningún país del mundo ofrece igualdad laboral plena para las mujeres

La completa igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún lugar del mundo y solo 4% de las mujeres viven en países con un mercado laboral que se acerca a ello, advirtió el Banco Mundial.

Según su informe anual sobre Mujeres, negocios y legislación, incluso si rigen leyes de igualdad laboral, estas solo se aplican en aproximadamente la mitad de los casos.

“Incluso en economías que han modernizado su legislación, las mujeres se enfrentan a restricciones sobre el tipo de trabajo que pueden realizar, los negocios que pueden emprender y el entorno de seguridad que les permita aprovechar las oportunidades”, dijo Indermit Gill, economista jefe de la entidad crediticia.

El informe evalúa no solo las leyes de igualdad que se han aprobado, sino también los servicios públicos creados para ayudar a las mujeres en el ámbito laboral y garantizar que las normas se cumplan.

El BM insistió en que se necesitan reformas porque 1.200 millones de jóvenes —la mitad mujeres— se incorporarán al mercado laboral en la próxima década.

“Muchos alcanzarán la mayoría de edad en regiones donde las mujeres se enfrentan a los mayores obstáculos y donde el aumento del PIB que se derivaría de su participación es más que necesario”, afirmó Tea Trumbic, autora principal del informe.

Y garantizar a las mujeres un acceso igualitario al mercado laboral no solo las beneficia a ellas, sino a la sociedad en su conjunto, sostiene el informe.

De hecho, en los países donde las mujeres tienen más oportunidades, la tasa de participación de los hombres en la fuerza laboral también es más alta, señala el documento.

Según este informe, los países de economías avanzadas cuentan con condiciones que más se asemejan a la igualdad, con España a la cabeza. Los países de Oriente Medio y del Pacífico están muy rezagados.