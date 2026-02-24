Internacionales

Banco Mundial: Ningún país del mundo ofrece igualdad laboral plena para las mujeres

Por AFP

La completa igualdad en el trabajo entre hombres y mujeres no existe en ningún lugar del mundo y solo 4% de las mujeres viven en países con un mercado laboral que se acerca a ello, advirtió el Banco Mundial.








