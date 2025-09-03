Internacionales

Caída del precio del petróleo: temor a sobreoferta por OPEP+

Por AFP y Redacción EF

La caída en el precio del petróleo se aceleró este miércoles 3 de septiembre, luego de que crecieran las expectativas de un aumento en la oferta mundial impulsado por la OPEP+ (Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados), generando preocupación en los mercados energéticos globales.








Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

