China ajusta su meta de crecimiento para 2026 al nivel más bajo en tres décadas

Por AFP

China fijó este jueves su objetivo de crecimiento para 2026 entre el 4,5% y el 5%, la cifra más baja en décadas, pero fundamental en sus planes para hacer frente al estancamiento del consumo y el debilitamiento del mercado inmobiliario.








