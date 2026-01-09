Internacionales

China: el socio indispensable de la Venezuela de Nicolás Maduro que ahora deberá buscar petróleo en otro sitio

Por AFP

China era el mayor comprador de petróleo venezolano y pilar económico del gobierno del derrocado presidente Nicolás Maduro, pero ahora que Estados Unidos ha prometido hacerse cargo de la industria petrolera del país sudamericano, el futuro de Pekín con Caracas es incierto.








