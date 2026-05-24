Internacionales

China envía un astronauta al espacio para un año en su camino a la Luna

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Por AFP

China lanzó el domingo su misión Shenzhou-23, en la que un astronauta permanecerá por primera vez en el espacio durante un año, una etapa crucial en su ambición de enviar humanos a la Luna de ahora a 2030.








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