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China exige a Estados Unidos frenar nuevas investigaciones comerciales en vísperas de visita de Donald Trump

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Por AFP

China instó el lunes a Estados Unidos a “corregir de inmediato sus erróneas” prácticas comerciales, en momentos que las dos mayores economías del mundo celebran una nueva ronda de negociaciones en París.








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