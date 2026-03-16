China exige a Estados Unidos frenar nuevas investigaciones comerciales en vísperas de visita de Donald Trump

China instó el lunes a Estados Unidos a “corregir de inmediato sus erróneas” prácticas comerciales, en momentos que las dos mayores economías del mundo celebran una nueva ronda de negociaciones en París.
China instó el lunes a Estados Unidos a “corregir de inmediato sus erróneas” prácticas comerciales, en momentos que las dos mayores economías del mundo celebran una nueva ronda de negociaciones en París.
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