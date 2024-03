Cirujanos trasplantan por primera vez un riñón de cerdo a un humano vivo

Un equipo de cirujanos ha trasplantado con éxito por primera vez un riñón de un cerdo genéticamente modificado a un paciente vivo, informó este jueves 21 de marzo un hospital estadounidense.

El paciente, un hombre de 62 años, “se recupera bien” de la operación, que se llevó a cabo el sábado, informó el Hospital General de Massachusetts, en Boston.

AFP dijo que ya se habían trasplantado riñones de cerdo a personas en muerte cerebral. En el pasado pacientes vivos también recibieron un trasplante de corazón de un cerdo genéticamente modificado, pero fallecieron. Las modificaciones genéticas se llevan a cabo para reducir el riesgo de rechazo.

Los médicos “me explicaron minuciosamente los pros y los contras del procedimiento”, afirmó el paciente, Richard Slayman, citado en el comunicado. “Lo vi como una manera no sólo de ayudarme a mí, sino también de dar esperanza a miles de personas que necesitan un trasplante para sobrevivir”.

Más de 100.000 personas esperan un trasplante de órgano en Estados Unidos, sobre todo de riñón.

El campo de los xenoinjertos (trasplantes de órganos de animales a humanos) avanza a gran velocidad en los últimos años. En septiembre de 2021, cirujanos del hospital Langone de Nueva York llevaron a cabo el primer trasplante mundial de riñón de cerdo a una persona en muerte cerebral.

El equipo médico estuvo formado por personal del Hospital General de Massachusetts y del Mass General Brigham.

Equipo médico especializado

El Hospital General de Massachusetts, fundado en 1811, es el hospital universitario más grande de la Facultad de Medicina de Harvard. Además, es miembro fundador del sistema de atención médica Mass General Brigham, un reconocido centro en servicios de trasplantes y que brinda atención avanzada para un amplio espectro de trasplantes de órganos y tejidos.

En el comunicado, el Hospital General explicó que el paciente sufría una enfermedad renal y que los cirujanos del Mass General Transplant Center realizaron la cirugía durante cuatro horas el pasado sábado 16 de marzo. Destacó que el procedimiento marca un hito importante en la búsqueda de proporcionar órganos más fácilmente disponibles a los pacientes.

“Los investigadores y médicos de Mass General Brigham están constantemente superando los límites de la ciencia para transformar la medicina y resolver importantes problemas de salud que enfrentan nuestros pacientes en su vida diaria”, dijo Anne Klibanski, presidenta y directora ejecutiva de Mass General Brigham. “Casi siete décadas después del primer trasplante de riñón exitoso, nuestros médicos han demostrado una vez más nuestro compromiso de brindar tratamientos innovadores y ayudar a aliviar la carga de la enfermedad para nuestros pacientes y otras personas en todo el mundo”.

Edición genética

El riñón de cerdo fue proporcionado por eGenesis de Cambridge, Massachusetts, de un donante de cerdo que fue editado genéticamente utilizando tecnología CRISPR-Cas9 para eliminar genes porcinos dañinos y agregar ciertos genes humanos para mejorar su compatibilidad con los humanos.

Los científicos inactivaron retrovirus endógenos porcinos en el cerdo donante para eliminar cualquier riesgo de infección en humanos. Durante los últimos cinco años, el Hospital General y eGenesis llevaron a cabo una extensa investigación colaborativa. Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature en 2023.

Según la Red Unida para el Intercambio de Órganos, más de 100.000 personas en EE. Uu. esperan un órgano para trasplante y 17 personas mueren cada día esperando un órgano.

Un riñón es el órgano más comúnmente necesario para un trasplante. Se estima que las tasas de enfermedad renal terminal aumentarán entre 29% y 68% en los EE. UU. para 2030, según el Journal of the American Society of Nephrology.

Era el segundo trasplante de riñon realizado en el paciente. El primero presentó fallas por lo que se procedió a un nuevo procedimiento.

Falla, nuevo trasplante y recuperación

El paciente, Richard ‘Rick’ Slayman de Weymouth, Massachusetts, se está recuperando bien y se espera que le den el alta pronto, indicó el centro hospitalario.

Slayman, que ha vivido con diabetes tipo 2 e hipertensión durante muchos años, recibió anteriormente un trasplante de riñón de un donante humano fallecido en diciembre de 2018, realizado en el mismo Hospital General, después de estar en diálisis siete años antes.

El riñón trasplantado mostró signos de falla aproximadamente cinco años después. Slayman reanudó la diálisis en mayo de 2023.

Desde que reanudó la diálisis, encontró complicaciones recurrentes en el acceso vascular de diálisis que requirieron visitas al hospital cada dos semanas para descoagulación y revisiones quirúrgicas. Eso afectó significativamente su calidad de vida.

Revisión de la FDA

El nuevo procedimiento se realizó bajo un único Protocolo de Acceso Ampliado (EAP) de la Food and Drug Administration (FDA), conocido como uso compasivo, otorgado a un solo paciente o grupo de pacientes con enfermedades o afecciones graves y potencialmente mortales para obtener acceso a tratamientos o ensayos experimentales cuando no hay un tratamiento comparable.

Slayman también recibió una infusión de nuevos fármacos proporcionadoS por Eledon Pharmaceuticals y Alexion Pharmaceuticals, Inc.

Antes del procedimiento se envió una solicitud del EAP, que fue revisado rigurosamente por la FDA antes de su aprobación a finales de febrero.