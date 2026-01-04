Cómo el petróleo se volvió un punto clave en las maniobras de Estados Unidos en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Una perspectiva que supondría un cambio importante para la producción del país.

¿Qué representa el petróleo venezolano?

Caracas cuenta con las mayores reservas de petróleo probadas del mundo, con 303.221 millones de barriles, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro, por delante de Arabia Saudita (267.200 millones) e Irán.

Pero la producción es muy baja: “alrededor de 1 millón de barriles diarios (mbd)” antes del aumento de las tensiones con Estados Unidos en diciembre, frente a “alrededor de 3,5 mbd” cuando Hugo Chávez, el predecesor de Nicolás Maduro, llegó al poder en 1999, afirma Peter McNally, de Third Bridge.

“La negligencia, la mediocridad de las infraestructuras, la falta de inversión y la corrupción” han lastrado la capacidad de explotación, estima el analista.

Las sanciones impuestas por Trump durante su primer mandato hicieron caer la producción hasta un mínimo histórico de 350.000 barriles diarios en 2020.

¿Cómo elude Venezuela las sanciones?

Debido a las sanciones, son pocos los importadores de petróleo venezolano: se estima que China compra el 80% a través de Malasia, otro país productor que sirve en cierto modo de pantalla. Alrededor del 5% de la producción se destina a Cuba en virtud de acuerdos entre ambos países.

Para eludir el embargo, el país recurre a “petroleros fantasma” que utilizan numerosas artimañas (banderas falsas, rutas falsas...), como el Skipper, el primer barco interceptado por la marina estadounidense en el marco del bloqueo en diciembre.

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Una perspectiva que supondría un cambio importante para la producción del país. (FEDERICO PARRA/AFP)

Y para evitar las sanciones estadounidenses relacionadas con las transacciones en dólares, Caracas realizó en 2025 cada vez más transacciones en una criptomoneda indexada al tipo de cambio del dólar (lo que se denomina una “stablecoin”), el USDT.

¿Cuál es la presencia estadounidense en el país?

Parte del petróleo venezolano es producido por el grupo estadounidense Chevron. La empresa cuenta con una licencia otorgada por Washington que le permite mantener una asociación con la petrolera nacional de Venezuela y exportar parte de su producción, en particular al mercado estadounidense.

Sin embargo, Chevron tiene prohibido pagar en efectivo los impuestos o regalías al gobierno y los abona mediante una parte del petróleo producido.

Los otros grupos estadounidenses presentes a principios de la década de 2000, ExxonMobil y ConocoPhillips, abandonaron el territorio en 2007 al rechazar las condiciones impuestas por Hugo Chávez, que exigían que el Estado se convirtiera en accionista mayoritario de todas las empresas presentes en el país.

¿Por qué Donald Trump está interesado en el petróleo de Venezuela?

“Debemos estar rodeados de países seguros y protegidos y también necesitamos energía, eso es muy importante”, declaró Donald Trump el sábado.

“Hay mucho dinero que sacar de este suelo”, añadió, afirmando que Estados Unidos sería “reembolsado por todo el dinero gastado” en el país.

El presidente estadounidense considera que “el petróleo exportado bajo embargo por Caracas es robado a la comunidad internacional”, explica a la AFP John Plassard, de Cité Gestion Private Bank, y que estos volúmenes se extrajeron gracias a equipos e inversiones estadounidenses antes de las nacionalizaciones de Hugo Chávez.

Su objetivo también es repeler “a los actores chinos del continente americano”, estrategia que “se suma a los esfuerzos emprendidos por Estados Unidos en el canal de Panamá” para privar a China de su influencia en una zona por la que transita gran parte del petróleo venezolano, subraya el analista.

¿Es realista el plan de Donald Trump?

“Cualquier reanudación de la producción requeriría inversiones considerables, dado el estado de deterioro de las infraestructuras”, afirma Giovanni Staunovo, de UBS.

Sin embargo invertir hoy resulta poco interesante. Los precios del oro negro se ven lastrados por un exceso de oferta y cayeron en 2025 a pesar de los numerosos acontecimientos geopolíticos (Ucrania, aranceles...) que limitaron esa bajada.

“Las grandes compañías petroleras estadounidenses tienen como principal responsabilidad rendir cuentas a sus accionistas, y no al gobierno. En este sentido, dudo que veamos un renovado interés por Venezuela en un futuro cercano”, destaca Ole Hansen, analista de Saxo Bank.

¿Qué impacto habrá en los precios del petróleo?

En un mercado bien abastecido, los analistas coinciden en que la inestabilidad en Venezuela tendrá un efecto limitado sobre el precio del barril, con un probable aumento marginal esta semana.

“La logística en torno a los puertos podría verse perturbada, los flujos serían erráticos”, considera Plassard, para quien el mercado podría preocuparse más por las amenazas de Trump hacia Teherán, cuya producción es mucho mayor.

“Si Irán dispara y mata violentamente a manifestantes pacíficos, como es su costumbre, Estados Unidos acudirá a su rescate”, declaró Trump el viernes, en respuesta al movimiento de protesta que se inició en Teherán.