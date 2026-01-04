Internacionales

Cómo el petróleo se volvió un punto clave en las maniobras de Estados Unidos en Venezuela

Por AFP

Tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, Donald Trump afirma querer reabrir Venezuela a las compañías petroleras estadounidenses para que exploten sus gigantescas reservas de crudo. Una perspectiva que supondría un cambio importante para la producción del país.








AFP

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana.

