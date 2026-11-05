¿Cómo impactarán las elecciones de medio mandato en EE. UU. en las relaciones con China? 3 preguntas y sus respuestas

La aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, con el Congreso controlado por la oposición, podría obstaculizar la política exterior del presidente Donald Trump e impactar la espinosa relación entre Washington y Pekín.

A continuación, una serie de expertos explican los escenarios con oportunidades y también desafíos para China.

¿Frenarán los aranceles?

Ganar el control de las dos cámaras legislativas pone a los demócratas en una posición con capacidad de limitar el uso de aranceles por parte de Trump contra productos chinos en los dos años que le quedan de mandato.

Eso sería un posible golpe para Trump, quien ha utilizado los aranceles como arma en su guerra comercial con China antes de que las dos partes alcanzaran una tregua, que vencerá en enero.

Si los demócratas ponen límites a Trump, “tendrá menos capacidad de utilizar los aranceles como carta de negociación con China”, comentó Wu Xinbo, del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Fudan, de Shanghái.

Bajo control demócrata, el Congreso “tomará toda oportunidad para frenar (las políticas de Trump) los próximos dos años”, anticipó Drew Thompson, de la Escuela de Estudios Internacionales S. Rajaratnam, en la Universidad Tecnológica Nanyang, en Singapur.

Sin embargo, consideró que los demócratas deberán tener cuidado de no excederse contra los aranceles, que “son populares con los sindicatos, trabajadores fabriles y pequeñas empresas (...) que históricamente son una base de los demócratas”.

El Congreso estará “menos inclinado a apoyar medidas que aumenten fuertemente la presión contra China si hacerlo incrementa los costos para consumidores y empresas estadounidenses, o la posibilidad de conflicto”, señaló Patricia Kim, del Brookings Institution en Washington.

La victoria demócrata abre nuevos escenarios para la relación entre Estados Unidos y China en los dos últimos años del mandato de Donald Trump. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)

Cambio para Taiwán

El tema de Taiwán, la isla democrática aliada de Estados Unidos y reclamada por China, podría tener un “punto de inflexión”, según Neil Shearing, de Capital Economics.

Washington es el principal aliado de seguridad de Taipéi y le ha vendido miles de millones de dólares en armas, que la isla utilizaría para enfrentar un posible ataque chino.

Pero Trump puso esa postura en duda en mayo, cuando declaró que la venta de armas a Taiwán podría ser una moneda de cambio en las conversaciones con China. Su gobierno, desde entonces, ha aplazado la venta de 14.000 millones de dólares en armas.

China podría emplear los últimos dos años de la presidencia de Trump para aumentar la presión sobre Taiwán, sobre todo si Pekín “considera que Washington está distraído o que Trump estaría dispuesto a aceptar condiciones para no intervenir”, escribió Shearing en una nota.

Trump, quien dice tener una “gran amistad” con el presidente chino Xi Jinping, ha resistido la presión política de los demócratas y algunos republicanos para aprobar la entrega de armas.

Pero un Congreso bajo control demócrata “podría obligar a Trump a reanudar la venta de armas a Taiwán el próximo año”, dijo Wu.

Tal situación “también socavaría la estabilidad de la relación sino-estadounidense”, agregó.

Para China, el apoyo renovado a Taipéi de parte del Congreso estadounidense podría ser “un fuerte incentivo para que (Pekín) actúe cautelosamente con Taiwán”, consideró Steve Tsang, director del SOAS China Institute.

No obstante, Thompson señaló que aún cuando el Congreso vote leyes obligando a Trump a aprobar la venta de armas, el presidente lo puede vetar “o simplemente ignorar”.

¿Cómo tratará China a Trump?

Aunque Trump se vea debilitado políticamente por la votación de medio mandato, es poco probable que Pekín modifique su estrategia para lidiar con él, según analistas.

“Es probable que Pekín continúe cultivándolo mediante una relación directa de alto perfil con Xi Jinping, al considerarlo la forma menos costosa de conducir las relaciones con Washington”, indicó Patricia Kim.

“Ni Pekín ni Washington parecen esperar o buscar mejoras fundamentales en las relaciones bilaterales”, agregó.

A su vez, Tsang apuntó que la condición de Trump de líder debilitado, “será utilizado por los chinos para presionarlo más”.

Sin embargo, acotó, Pekín “no va a querer presionar muy fuerte y hacer que Trump se comporte de forma totalmente irresponsable”.