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¿Cómo impactarán las elecciones de medio mandato en EE. UU. en las relaciones con China? 3 preguntas y sus respuestas

Por AFP

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La aplastante victoria demócrata en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, con el Congreso controlado por la oposición, podría obstaculizar la política exterior del presidente Donald Trump e impactar la espinosa relación entre Washington y Pekín.








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