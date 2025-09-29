Internacionales

Conozca la propuesta de 20 puntos para el futuro de Gaza presentada por Estados Unidos

Por AFP

Tras días de especulación, la Casa Blanca publicó el lunes un plan de 20 puntos para poner fin a la guerra de casi dos años en Gaza, liberar a los rehenes retenidos por Hamás y definir el futuro del enclave palestino.








