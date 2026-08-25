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Crisis en un gigante europeo: Volkswagen prevé 50.000 despidos adicionales y la mitad será en Alemania

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Por AFP
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Alrededor de la mitad de los 50.000 despidos adicionales previstos en Volkswagen afectarán a Alemania, indicó el martes el presidente del grupo, en un intento por convencer a sus trabajadores, indignados por el amplio plan de ajuste del gigante automotor, que atraviesa una crisis.








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