¿Cuál es el poder militar de Venezuela? ¿Cómo podría defenderse de un ataque de Estados Unidos?

Por AFP y Mathew Chaves

Cazas rusos, drones iraníes, tanques franceses y un viejo submarino alemán: Venezuela cuenta con 343.000 “hombres y mujeres en armas” y una dotación vetusta en su Fuerza Armada para hacer frente a una -muy improbable por ahora- invasión de Estados Unidos.








