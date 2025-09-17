Internacionales

Despidos masivos en Estados Unidos tras la muerte de Charlie Kirk por comentarios en redes sociales

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

La muerte de Charlie Kirk, líder conservador estadounidense, ha desencadenado una ola inédita de despidos de empleados en diferentes sectores por comentarios considerados ofensivos o burlones sobre su asesinato publicados en redes sociales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Charlie Kirkdespidos
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.