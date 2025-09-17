Despidos masivos en Estados Unidos tras la muerte de Charlie Kirk por comentarios en redes sociales

La muerte de Charlie Kirk, líder conservador estadounidense, ha desencadenado una ola inédita de despidos de empleados en diferentes sectores por comentarios considerados ofensivos o burlones sobre su asesinato publicados en redes sociales.

Despidos masivos tras la muerte de Charlie Kirk

Desde el sector aéreo hasta el académico y corporativo, numerosas personas han sido suspendidas o despedidas tras difundir mensajes considerados inapropiados sobre la muerte de Charlie Kirk.

Por ejemplo, pilotos, profesores, trabajadores del sector salud e incluso un agente del Servicio Secreto han sido separados de sus cargos, según reporta la BBC y la cadena Univisión.

En el sector privado, compañías como Office Depot y firmas de abogados han despedido empleados por negarse a participar en homenajes o por críticas públicas vertidas en redes sociales.

En medios de comunicación, MSNBC terminó su relación con Matthew Dowd y The Washington Post despidió a Karen Attiah tras publicaciones relacionadas con Kirk. Del mismo modo, DC Comics canceló una serie escrita por Gretchen Felker-Martin por mensajes considerados insensibles sobre el asesinato.

Tyler Robinson, el sospechoso de asesinar a Charlie Kirk

Reacción política y presión desde redes sociales

El vicepresidente JD Vance fue explícito en su llamado público a que quienes vieran celebraciones o burlas sobre la muerte de Kirk reportaran a los responsables ante sus empleadores: “Denúncienlos, y qué demonios, llamen a su empleador”, exhortó durante la transmisión especial del podcast Charlie Kirk Show.

El secretario de Transporte Sean Duffy respaldó la suspensión de empleados de American Airlines que celebraron la muerte, calificando el acto como “repugnante” y pidiendo el despido.

El político Randy Fine urgió a que se retire de la vida pública a quienes hagan comentarios insensibles sobre Kirk, y la congresista Nancy Mace apoyó el retiro de fondos a instituciones que no sancionen a empleados identificados.

Plataformas digitales como X (antes Twitter), Reddit y Facebook se han llenado de listas recopilando publicaciones controvertidas, nombres y empleadores, promoviendo una cultura de señalamiento digital para incentivar sanciones, según France24 y Yahoo Noticias.

Empresas de EE.UU. despiden a empleados por comentarios en redes sociales tras el asesinato de Charlie Kirk. (Shutterstock/Foto)

Actuación empresarial y consecuencias legales

Diversas empresas, desde aerolíneas hasta cadenas de comida rápida y clubes deportivos, han tomado medidas disciplinarias contra empleados tras la presión y vigilancia digital.

Por ejemplo, compañías como American Airlines, Delta y United han suspendido o retirado del servicio a trabajadores investigados por publicaciones sobre Charlie Kirk, mientras la firma Perkins Coie despidió a un abogado por posts críticos.

Según Jeffrey Hirsch, profesor de Derecho Laboral citado por CNN y Univisión, en la mayoría de lugares las empresas privadas pueden despedir trabajadores por causa justificada, incluidas publicaciones ofensivas, aunque el caso es más complejo en el sector público si el mensaje es “tan atroz que interrumpe las operaciones”.

Errores y víctimas de falsas denuncias

La rápida viralización ha provocado errores: algunas personas han sido injustamente señaladas como autoras de publicaciones ofensivas y luego han recibido amenazas o sido despedidas sin fundamento, según Yahoo Noticias y France24.

Contexto internacional y repercusiones en Latinoamérica

Empresas multinacionales con operación en Costa Rica podrían replicar estos protocolos globales y sancionar opiniones políticas publicadas por sus trabajadores, ya que la gestión de reputación corporativa es una prioridad global y no solo local.

El fenómeno “Charlie Kirk” ilustra así los desafíos del vínculo entre libertad de expresión, redes sociales y consecuencias laborales en la actualidad.

Este artículo fue publicado por un editor de El Financiero con asistencia de un sistema de inteligencia artificial.