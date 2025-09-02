Internacionales

División de Kraft Heinz: Ketchup y Oscar Mayer se separan

El gigante alimentario Kraft Heinz anuncia su división en dos empresas para 2026. Una gestionará el Ketchup y Philadelphia; la otra, Oscar Mayer. Conozca los detalles.

Por AFP y Redacción EF

El conglomerado estadounidense Kraft Heinz, conocido mundialmente por su salsa de tomate ketchup y el queso Philadelphia, anunció una importante división de la compañía en dos empresas independientes. La medida, que se concretará en 2026, busca especializar las operaciones y potenciar sus marcas más icónicas.








