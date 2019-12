Aunque los inversionistas tenían hambre de crecimiento, 3G no pudo cambiar lo suficientemente rápido las tradicionales marcas de Kraft Heinz para enfrentar la demanda de los consumidores por productos de marca blanca más saludables, frescos y, en algunos casos, económicos. Las placas tectónicas de las grandes empresas de comida empacada estaban moviéndose bajo los pies de Kraft Heinz, y no pudieron adaptarse con la suficiente velocidad. Al enfocarse en una agresiva reducción de costos, Kraft Heinz afectó su capacidad para innovar y mantenerse al ritmo del cambiante entorno. Las irregularidades contables, que resultaron en una investigación de la Securities and Exchange Commission, son probablemente un resultado adicional de la miope fijación en los costos.