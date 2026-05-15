Internacionales

Donald Trump anuncia acuerdos “fantásticos” con Xi Jinping mientras Pekín mantiene un cauteloso silencio

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Por AFP

El presidente estadounidense Donald Trump afirma haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y resuelto “muchos problemas” en su cumbre con su homólogo chino Xi Jinping, pero horas después de que concluyera este viernes se desconocen los pormenores.








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