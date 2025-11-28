Internacionales

Donald Trump dice que suspenderá “permanentemente” la migración desde el “tercer mundo” y revocará “millones” de visados

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que planea suspender la migración hacia Estados Unidos de personas provenientes de “países del tercer mundo”, al día siguiente de que un afgano disparara presuntamente contra dos guardias nacionales en Washington, uno de los cuales murió.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
migraciónEstados UnidosDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.