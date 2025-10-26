Internacionales

EE. UU. y China pactan tregua comercial: Washington frena aranceles a cambio de concesiones en tierras raras. También hay un un pacto sobre TikTok

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y AFP

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo tentativo este domingo 26 de octubre para frenar la escalada de su guerra comercial, un anuncio que genera un respiro inmediato en la economía global.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
EE. UU.Chinaguerra comercial
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.