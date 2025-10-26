EE. UU. y China pactan tregua comercial: Washington frena aranceles a cambio de concesiones en tierras raras. También hay un un pacto sobre TikTok

Estados Unidos y China alcanzaron un acuerdo tentativo este domingo 26 de octubre para frenar la escalada de su guerra comercial, un anuncio que genera un respiro inmediato en la economía global.

Para Costa Rica, que también ha enfrentado la incertidumbre arancelaria de la administración Trump, esta tregua entre las dos superpotencias es una señal de una posible estabilización en el marco internacional.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el acuerdo pocos días antes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

En una entrevista con el programa This Week de la cadena ABC, Bessent afirmó que Washington había descartado un aumento del 100% de los aranceles a los productos chinos a cambio de que Pekín aplazara las restricciones a sus exportaciones mundiales de tierras raras.

El conflicto llegó a un punto crítico este mes. Trump amenazó con los aranceles del 100% en respuesta a los planes de China de controlar la exportación de tierras raras, materiales esenciales para la fabricación de toda la electrónica moderna, desde teléfonos hasta semiconductores.

Bessent confirmó que China “los postergará un año mientras los reexamina”.

La política arancelaria proteccionista de la administración Trump ha afectado a múltiples socios comerciales, no solo a China. Costa Rica no ha sido la excepción y ha mantenido sus propias negociaciones para mitigar el impacto de estas medidas en sus exportaciones, por lo que una desescalada general del conflicto se considera un entorno más favorable para el comercio internacional del país.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se produjeron al tiempo que el mandatario inició en Kuala Lumpur una gira por Asia que culminará con una reunión con Xi en Corea del Sur.

Donald Trump espera concretar un acuerdo sobre TikTok y avanzar en negociaciones comerciales con China. (MANDEL NGAN PEDRO PARDO/AFP)

Bessent afirmó que esperaba que ambos líderes anunciaran formalmente el acuerdo luego del encuentro.

Añadió que Pekín también había acordado compras sustanciales a agricultores estadounidenses, una fuente clave de apoyo político interno para Trump que se vio gravemente afectada por la disputa arancelaria entre ambos países.

China, que llegó a ser el mayor comprador de soja estadounidense, suspendió todos los pedidos a medida que la disputa comercial con Estados Unidos se intensificaba.

“Creo que, cuando se haga público el anuncio del acuerdo con China, nuestros productores de soja se sentirán muy satisfechos”, señaló Bessent.

Acuerdo cerrado por TikTok

El secretario del Tesoro también dijo que ambas partes alcanzaron un acuerdo definitivo sobre la versión estadounidense de la popular aplicación china de redes sociales TikTok, que cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Bessent declaró que se alcanzó un acuerdo marco con China que permitirá que la plataforma continúe operando en el país bajo una estructura de propiedad estadounidense. (OLIVIER DOULIERY/AFP)

Washington ha intentado durante meses arrebatar las operaciones estadounidenses de la popular aplicación a su matriz china, ByteDance, argumentando riesgos para la seguridad nacional.

El mes pasado, Trump emitió un decreto que otorgaría el control a un grupo de inversores estadounidenses, muchos de ellos aliados cercanos del presidente.

“Todos los detalles fueron ultimados, y dependerá de los dos líderes consumar el jueves en Corea lo acordado”, declaró Bessent en otra entrevista en el programa “Face the Nation” de CBS.

En Kuala Lumpur, representantes estadounidenses y chinos también abordaron el problema del fentanilo, una fuente persistente de fricción con Washington, que acusa a Pekín de ignorar el tráfico de este potente opioide, algo que Pekín niega.

“Acordamos que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de fentanilo que está asolando nuestro país”, dijo Bessent.