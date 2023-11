EE.UU. afirma que Israel no debería ocupar de nuevo la Franja de Gaza

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llamó este miércoles a Israel a no reocupar la Franja de Gaza en cuanto termine la guerra contra el movimiento islamista palestino Hamás.

En declaraciones a la prensa tras la reunión de los cancilleres del G7 en Japón, Blinken dijo que no debería producirse “ninguna reocupación de Gaza después del conflicto”.

Israel se retiró unilateralmente de este territorio palestino en 2005.

En tanto, ministro israelí de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, declaró a la MSNBC que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, “no habló de ocupar Gaza” después de la guerra con Hamás.

“Estamos totalmente retirados de Gaza desde hace 17 años y nos devolvieron un Estado terrorista. Es obvio que no podemos repetir eso”, dijo Dermer, que participa como observador en el gabinete de guerra israelí.

“Cuando Hamás ya no esté en el poder, Israel deberá tener una responsabilidad general de seguridad por un periodo indefinido”, explicó en la misma línea de lo expresado en la víspera por primer ministro Benjamin Netanyahu.

Pero preguntado sobre cómo ejercerá esta responsabilidad, Dermer dijo que la cuestión está todavía abierta, pero aseguró que “no se tratará de una ocupación”.

Por medio de varios representantes, Estados Unidos expresó el martes su oposición a una reocupación de este territorio controlado desde 2007 por el movimiento islamista Hamás.

El presidente Joe Biden “mantiene su posición conforme a que una reocupación de las fuerzas israelíes no es lo adecuado”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby. “Hay algo sobre la que no hay absolutamente ninguna duda: Hamás no puede formar parte de la ecuación”, añadió.

Israel afirma que deberá mantener la seguridad tras la ocupación, pero descarta ocupar la zona. (JACQUELYN MARTIN/AFP)

El portavoz de Hamás, Abdel Latif al Qanou, reaccionó a estas declaraciones en Telegram y afirmó que “lo que Kirby ha dicho sobre el futuro de Gaza después de Hamás es una fantasía”.

“Nuestro pueblo está en simbiosis con la resistencia y él decidirá su futuro”, agregó.

Dermer admitió que Israel se enfrentará al dilema del día después de acabar con Hamás.

“¿Quién gestionará Gaza? Si es una fuerza palestina que gobierna Gaza para el bienestar de sus habitantes y sin querer destruir Hamás, entonces podemos hablar”, afirmó.