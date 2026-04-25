Internacionales

El asalto de la IA a los centros de poder: empresas triplican su gasto en lobby en Estados Unidos y Europa

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Por AFP

A golpe de millones de dólares, las empresas de inteligencia artificial han multiplicado sus propuestas de políticas públicas e intensificado sus campañas de influencia para pesar en este momento decisivo de diseño de medidas regulatorias en Estados Unidos y Europa.








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