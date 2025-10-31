Internacionales

El café más caro del mundo llega a Dubái y crece cerca de Costa Rica; una taza cuesta casi $1.000

Por AFP

Con un precio de casi 1.000 dólares la taza, un establecimiento del extravagante emirato de Dubái ofrece ahora el café más caro del mundo, elaborado con granos que se venden a precio de oro.








caféDubáiPanamá
