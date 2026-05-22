Internacionales

El dilema de los Andes: El ‘boom’ del cobre en Argentina avanza entre el alivio económico y la alerta hídrica

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Por AFP

En una medianoche helada en la Cordillera de los Andes, Aldana Ramírez busca calor en una fogata mientras supervisa perforaciones en un proyecto de extracción de cobre que avanza sin descanso, parte del boom minero que impulsa el gobierno de Javier Milei en Argentina.








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