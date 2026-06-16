Internacionales

El error estratégico de aliarse con Shein: Tienda en París cerrará tras la huida de marcas de lujo

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Por AFP

El grupo SGM, cofundado por Frédéric Merlin, anunció este martes que cedía el fondo de comercio del BHV Marais al “equipo directivo” de estos grandes almacenes, que ha decidido “poner fin” a la criticada asociación con el gigante asiático.








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