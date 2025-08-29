Internacionales

El fin de los paquetes baratos: Estados Unidos pone fin a exenciones arancelarias

EscucharEscuchar
Por AFP

Las exenciones arancelarias a una gran mayoría de pequeños paquetes que entran a Estados Unidos llegaron a su fin el viernes a las 00H01 locales (04H00 GMT), lo que provocó que 25 países suspendieran sus servicios postales salientes a la primera economía mundial.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
paqueteríacorreo
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.