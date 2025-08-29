Adiós a los paquetes sin impuestos a EE. UU.: lo que debe saber sobre la nueva y costosa regla que afecta a Costa Rica

A partir de este viernes 29 de agosto de 2025, la regla que permitía el ingreso de paquetes con un valor inferior a $800 a Estados Unidos sin pagar impuestos llegó a su fin.

La decisión, oficializada mediante una orden ejecutiva, impactará directamente a los costarricenses que envían productos a la primera economía mundial.

Ante este escenario, Correos de Costa Rica emitió un comunicado detallando el nuevo procedimiento que regirá para los envíos postales internacionales.

La suspensión de la franquicia arancelaria de minimis fue justificada por Washington como una medida para “poner fin a una falla catastrófica” que, según sus datos, era utilizada para el envío de opioides sintéticos y otros productos peligrosos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, por sus siglas en inglés) señaló que en 2024, estos paquetes pequeños contenían el 98% de los narcóticos y el 97% de las falsificaciones incautadas.

El gobierno estadounidense argumenta además que la medida responde a la explosión en el volumen de paquetes, que pasó de 134 millones en 2015 a más de 1.360 millones en 2024.

¿Cómo funcionará el cobro de aranceles? Copiado!

Correos de Costa Rica informó que, en cumplimiento de la nueva directriz, todos los paquetes postales internacionales que ingresen a Estados Unidos deberán pagar aranceles. Para ello, se han establecido dos metodologías de cobro.

La primera es un sistema ad valorem, donde el impuesto se basa en un porcentaje del valor del envío, según la tasa que aplique al país de origen.

La segunda, que solo estará vigente durante los próximos seis meses, es un arancel específico por envío, con tarifas fijas:

$80 para paquetes cuyo arancel aplicable sea inferior al 16%.

para paquetes cuyo arancel aplicable sea inferior al 16%. $160 para aquellos con un arancel entre el 16% y el 25%.

para aquellos con un arancel entre el 16% y el 25%. $200 para los que superen el 25% de arancel.

Es importante destacar que si un paquete contiene productos de varios países, se aplicará la tasa de arancel más alta de todas. Una vez transcurrido el plazo de seis meses, el método ad valorem será el único obligatorio.

Excepciones a la regla Copiado!

No todos los envíos se verán afectados. El comunicado de Correos de Costa Rica, basado en la normativa estadounidense, aclara que existen excepciones puntuales:

Cartas y sobres con medidas específicas (38 cm×30.5 cm de alto).

con medidas específicas (38 cm×30.5 cm de alto). Regalos de persona a persona que no excedan los $100. Se define como regalo un objeto que el remitente ya poseía y que envía sin esperar nada a cambio.

que no excedan los $100. Se define como regalo un objeto que el remitente ya poseía y que envía sin esperar nada a cambio. Donaciones o material informativo que cumplan con las reglas y procedimientos establecidos por la CBP.

Un cambio que genera incertidumbre global Copiado!

La medida ha generado una fuerte reacción a nivel internacional. La Unión Postal Universal de las Naciones Unidas informó que los operadores postales de 25 países, incluyendo potencias como Alemania, Francia, Italia, México y Japón, suspendieron sus servicios hacia Estados Unidos debido a la incertidumbre y el corto plazo para implementar los cambios.

La nueva normativa exige que los transportistas, como Correos de Costa Rica, recauden los aranceles por adelantado y los transfieran a la CBP. Además, los obliga a presentar garantías financieras, que pueden ser de un mínimo de $50.000 o el 10% de los aranceles adeudados en los últimos 12 meses. Estas nuevas obligaciones administrativas y financieras son la razón principal de la interrupción de servicios en otros países.

Para los remitentes en Costa Rica, este cambio implica que deberán considerar un costo adicional significativo al momento de enviar paquetes a Estados Unidos, lo que afectará tanto a emprendedores que exportan sus productos como a particulares que envían artículos a familiares y amigos.

