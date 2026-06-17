Internacionales

El G7 exige a las tecnológicas blindar la seguridad de los menores frente al auge de la IA

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Por AFP

Las potencias del G7, incluida Estados Unidos, pidieron este miércoles a las empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la preocupación por las implicaciones del auge de la inteligencia artificial.








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