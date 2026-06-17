El G7 exige a las tecnológicas blindar la seguridad de los menores frente al auge de la IA

Las potencias del G7, incluida Estados Unidos, pidieron este miércoles a las empresas tecnológicas que desarrollen herramientas para garantizar la seguridad de los menores en línea, en medio de la preocupación por las implicaciones del auge de la inteligencia artificial.

“Hacemos un llamado a los proveedores de servicios digitales para que desarrollen y apliquen tecnologías y sistemas que garanticen experiencias seguras, protegidas y adecuadas a cada edad”, señalan los líderes del G7 en una declaración conjunta.

La declaración, a la que se sumaron Brasil, Corea del Sur, Egipto, India y Kenia, se publicó tras un almuerzo, al que se invitó a directivos de empresas de IA de Norteamérica, Europa, India y Japón, entre ellos Sam Altman, de OpenAI, y Dario Amodei, de Anthropic.

El grupo de grandes economías industrializadas ratificó así el acuerdo alcanzado a finales de mayo durante el capítulo digital del G7 en París, que pretende reforzar la protección de los menores en internet.

El rápido avance de la inteligencia artificial incrementa las alertas globales sobre la exposición de menores a entornos digitales inseguros. (Shutterstock/Shutterstock)

“Estos pueden verse expuestos a interacciones y contenidos ilegales o inadecuados para su edad que perjudican su salud mental y su bienestar”, alerta la declaración conjunta.

Ante el desarrollo de los “deepfakes” (montajes hiperrealistas) de carácter sexual, “los proveedores de servicios digitales deben establecer medidas eficaces de detección y eliminación en sus plataformas”, agrega.

En cuanto a la adopción cada vez más masiva de herramientas de IA, en particular entre los más jóvenes, los países del G7 reconocen “los riesgos vinculados al uso de estos sistemas por parte de niños y jóvenes, que perjudican su bienestar y su seguridad”, y llaman a establecer parámetros de seguridad por defecto, “en particular herramientas de control parental y mecanismos de verificación de la edad”.