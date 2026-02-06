Internacionales

El gigante Stellantis entra en números rojos y suspende dividendos ante el “reset” de su estrategia eléctrica

Por AFP

El fabricante de automóviles Stellantis anunció este viernes que asumirá un impacto de 22.000 millones de euros (unos 26.000 millones de dólares) en sus resultados de 2025 debido a un menor ritmo de venta de autos eléctricos.








