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El Niño entra en fase activa con un 63% de probabilidad de alcanzar fuerza récord, confirma la NOAA

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Por AFP

El fenómeno meteorológico de El Niño ya comenzó y se prevé que se intensifique hacia finales de año, informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).








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