El petróleo se dispara por la guerra en Oriente Medio y genera pérdidas en las bolsas

Por AFP

La escalada de los precios del petróleo por encima de los 100 dólares por barril impactó con fuerza los mercados y las bolsas operan con pérdidas este lunes por los temores de que la prolongación de la guerra en Oriente Medio genere un brote de inflación.








