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El regreso de los astronautas a la Luna: la NASA prepara para este 1.º de abril su primer lanzamiento lunar tripulado en más de medio siglo

Una misión histórica planea llevar a cuatro astronautas a orbitar la Luna por primera vez desde el programa Apolo en 1968: aquí los detalles

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Por AFP

La NASA se alista para el lanzamiento, mañana miércoles 1.° de abril, de su primera misión tripulada hacia la Luna en más de medio siglo.








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