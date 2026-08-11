Estados Unidos abre fuego contra un buque de bandera panameña durante el bloqueo naval a puertos de Irán

El ejército de Estados Unidos dijo el martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.
El ejército de Estados Unidos dijo el martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses.
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