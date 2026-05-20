Estados Unidos acusa a Raúl Castro por derribo de avionetas que dejó cuatro muertos en 1996

El gobierno de Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 en el estrecho de Florida.

Imagen difundida por la Agencia Cubana de Noticias (ACN) del primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro, durante la sesión inaugural del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba en el Palacio de Convenciones de La Habana, el 16 de abril de 2021. (ARIEL LEY ROYERO/AFP)

Los cargos fueron dados a conocer luego de que un juez de Miami levantara el secreto del sumario, según información divulgada por la agencia AFP.

El caso se remonta al 24 de febrero de 1996, cuando dos cazas MiG cubanos persiguieron y derribaron dos avionetas desarmadas pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate, dedicada a apoyar a balseros cubanos que intentaban llegar a territorio estadounidense.

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En el ataque murieron los cuatro tripulantes de las aeronaves. Un tercer avión, en el que viajaba el líder de la organización, José Basulto, logró escapar.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, las avionetas fueron derribadas sobre aguas internacionales, un elemento que durante años generó fuertes tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba.

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En el momento de los hechos, Raúl Castro fungía como ministro de Defensa de Cuba. Actualmente tiene 94 años y se mantiene como una de las figuras históricas más influyentes del régimen cubano.