Internacionales

Estados Unidos acusa a Raúl Castro por derribo de avionetas que dejó cuatro muertos en 1996

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Por AFP

El gobierno de Estados Unidos inculpó este miércoles al expresidente de Cuba, Raúl Castro, por los delitos de asesinato, conspiración para matar ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronave, relacionados con el derribo de dos avionetas civiles ocurrido en 1996 en el estrecho de Florida.








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