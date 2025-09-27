Internacionales

Estados Unidos cancela la visa de presidente de Colombia por su participación en manifestación propalestina

El mandatario izquierdista es uno de los más duros críticos de la ofensiva israelí en Gaza

EscucharEscuchar
Por AFP

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aterrizó este sábado en Bogotá, después de que Estados Unidos cancelara su visa al acusarlo de “actos imprudentes e incendiarios” durante una manifestación propalestina en Nueva York, al margen de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Gustavo PetroVisaEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.