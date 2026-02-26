Internacionales

Estados Unidos sanciona a cinco altos cargos de Nicaragua

Por AFP

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra la ministra de Trabajo y responsables de las áreas de inteligencia militar, financiera y telecomunicaciones de Nicaragua, a los que acusa de “permitir la represión” del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo.








