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Estados Unidos autoriza venta de crudo ruso para frenar alza de precios tras ataques en Oriente Medio

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Por AFP

Estados Unidos permitió temporalmente la venta de petróleo ruso que se encuentra en el mar, indicó el Departamento del Tesoro, en medio de una escalada de precios de la energía después de los ataques de Washington e Israel contra Irán.








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