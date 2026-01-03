Estas son las imágenes de la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela

Estados Unidos lanzó una serie de ataques aéreos contra Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, y Donald Trump afirmó que las fuerzas de su país habían capturado y sacado del país al presidente venezolano, Nicolás Maduro junto con su esposa.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el sábado que Venezuela ignoró las ofertas para llegar a un acuerdo, y añadió que el líder capturado, Nicolás Maduro, fue “la más reciente persona que descubre que el presidente Trump cumple lo que promete”.

Venezuela. Esta imagen de la madrugada del 3 de enero del 2026 muestra las consecuencias de la incursión militar de Estados Unidos en Caracas. Fuerte Tiuna es el complejo militar más grande y en ese sitio se registraron varias explosiones. AFP (LUIS JAIMES/AFP)

“El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo este proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”, dijo Vance en una publicación en X.

Vance también reafirmó la justificación de que Maduro era un prófugo de la justicia estadounidense: “No puedes eludir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos aunque vivas en un palacio en Caracas”.

Fuerzas policiales salieron en Caracas luego del ataque de Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro este 3 de enero del 2026. El presidente Donald Trump aseguró que Maduro fue capturado y enviado al país norteamericano. (Photo by Federico PARRA / AFP) (FEDERICO PARRA/AFP)

Explosiones seguidas de columnas de humo e incendios tuvieron como objetivo Fuerte Tiuna, el complejo militar más grande de Venezuela, sede del Ministerio de Defensa y la Academia Militar.

De gran tamaño, alberga no solo instalaciones militares sino también viviendas urbanas para tropas, donde viven miles de familias.

En una de las puertas de entrada, aún vigilada, un pequeño vehículo blindado y un camión presentaban impactos de bala, observaron periodistas de la AFP.

Venezuela. Imagen de un vehículo destruido en la base aérea de La Carlota ubicada en Caracas. Esta es una de las consecuencias del ataque que hizo Estados Unidos a Venezuela este 3 de enero del 2026. AFP (JUAN BARRETO/AFP)

Los residentes huyeron de la zona a primera hora de la mañana con maletas y bolsos. “Casi nos matan”, dijo una mujer en la huida.

Se escucharon otras explosiones cerca del complejo aeronáutico La Carlota, un aeropuerto militar y privado, en el este de Caracas. Se veía un pequeño vehículo blindado en llamas y un autobús calcinado, informaron periodistas de la AFP.

Otras explosiones se reportaron en el oeste del país, en La Guaira (aeropuerto internacional y puerto de Caracas), en Maracay, capital del estado de Aragua (a 100 km al suroeste de Caracas), y en Higuerote (a 100 km al este de Caracas), en el estado de Miranda, en la costa caribeña.

Un bombero presente en la base militar de La Carlota en Caracas Venezuela. Atrás se aprecia un vehículo con daños por el bombardeo hecho por Estados Unidos para capturar a Nicolás Maduro. AFP (FEDERICO PARRA/AFP)

¿Fue arrestado y exfiltrado el presidente Maduro?

“El presidente Nicolás Maduro y su esposa (Cilia Flores) han sido capturados y exfiltrados del país”, escribió Trump en su red social Truth Social.

La red social del presidente de Estados Unidos, Donald Trump publicó esta imagen de Nicolás Maduro a bordo del navío militar Iwo Jima. El mandatario venezolano estaría con rumbo a Estados Unidos. AFP Photo (Photo by HANDOUT / US President Donald Trump's TRUTH Social account / AFP) (HANDOUT/AFP)

No está claro cómo fue capturado el presidente Maduro.

Helicópteros estadounidenses fueron vistos sobrevolando Caracas.

Se desconocía con exactitud dónde se alojaba el presidente venezolano, ya que se rumoreaba que había cambiado de residencia con frecuencia en los últimos meses.

El jueves, la televisión transmitió una entrevista con él en la que se le veía conduciendo por Caracas.

La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, exigió una “prueba de vida” de ambos, mientras Rusia reclamó una “aclaración inmediata” al respecto.