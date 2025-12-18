Fin de la sequía: Panamá recibe del Canal el mayor ingreso de su historia

Panamá obtuvo un ingreso récord por las operaciones de su canal interoceánico durante el último año, marcado por la recuperación de los tránsitos luego de una sequía, informó este miércoles la autoridad de la ruta.
