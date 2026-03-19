Internacionales

FMI advierte: Guerra en Irán amenaza con elevar la inflación global en dos puntos porcentuales

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Por AFP

El Fondo Monetario Internacional declaró el jueves que está monitoreando los efectos de la guerra en Irán sobre la inflación y la producción mundiales, pero que, hasta el momento, ningún país se ha dirigido a la institución para solicitar asistencia de emergencia relacionada con el conflicto.








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