FMI eleva proyección global para 2026 por auge de IA, pero recorta previsión para América Latina

Por AFP

El FMI revisó al alza el lunes su previsión de crecimiento mundial para 2026 gracias al impulso de las inversiones tecnológicas, pero advirtió que el impacto de la IA y el resurgimiento de tensiones comerciales podrían provocar perturbaciones.








